"A tutti i team del paddock interessa un pilota come Martin, in caso contrario saresti un idiota. Ma non cercheremo mai un pilota sotto contratto, non è nello stile di Honda. Prenderemmo in considerazione Jorge solo nel caso fosse disponibile". Così il team manager di Hrc, Alberto Puig, a MotoGP.com sulla situazione del campione del mondo, intenzionato a uscire anticipatamente dall'accordo con Aprilia per poter sposare il progetto della casa giapponese.