MotoGP in pista a Silverstone fino a domenica 25 maggio per il settimo appuntamento della stagione, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW . Cambiano gli orari rispetto ai tradizionali weekend europei: oggi prove libere alle 12.45 e Pre-qualifiche alle 17. Sabato qualifiche alle 12.50 e Sprint Race alle 17. Domenica gara lunga della top class alle 14, preceduta dalla Moto2 (ore 12.15) e seguita dalla Moto3 (ore 15.30) a chiudere il programma

La MotoGP è di scena a Silverstone fino a domenica 25 maggio per il Gran Premio del Regno Unito, settimo appuntamento della stagione da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il Motomondiale riparte dopo il trionfo a sorpresa di Zarco nella domenica di Le Mans, con Marc Marquez leader del Mondiale a +22 su suo fratello Alex e a +51 sul compagno di team Pecco Bagnaia. Ancora assente l'infortunato Jorge Martin, rimpiazzato da Lorenzo Savadori. Torna Somkiat Chantra in casa Lcr, con Honda che avrà in pista anche Aleix Espargaro (wild card).