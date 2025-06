Mercoledì sera, cenando all’Hospitality del team Gresini insieme a suo fratello Alex, l’hanno ribattezzato "mister 37", il numero di punti che, stando ai pronostici, Marc potrebbe portarsi a casa domenica sera vincendo la Sprint il sabato e la gara la domenica. Come fece nel 2024. Marc Marquez ad Aragon ha già vinto sei volte in MotoGP. "Cercano di mettermi pressione", ha detto sorridendo il pilota della Ducati ufficiale nella conferenza stampa in circuito. Marc apprezza le schermaglie famigliari, lui e suo fratello d’altronde dominano la classifica, e persino a casa non sanno più chi tifare: "E’ un momento speciale, forse irripetibile, dopo sette gare siamo in testa io e Alex; a casa sono tutti contenti, e il tifo si divide in egual misura per entrambi, tra mia madre, mio padre, i nostri amici..".