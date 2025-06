Le parole del pilota Yamaha, che nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Aragon è tornato sulla sfortunatissima gara di Silverstone: "Mi sono concentrato sugli aspetti positivi piuttosto che su quanto successo (il problema all'abbassatore a 7 giri dalla fine che gli ha negato la vittoria, ndr)". Poi su Aragon: "Non mi è mai piaciuta questa pista, se saremo veloci e costanti anche qui, allora non dovremo più avere dubbi sui tracciati futuri..." RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

La delusione per l’occasione perduta in Gran Bretagna sembra superata. Fabio Quartararo si è riportato a casa il buono della gara, per quanto persa malamente a causa di un guaio tecnico. Tre pole consecutive, metà corsa al comando, i passi avanti della Yamaha sono evidenti. E lui ne è consapevole: "Poche ore dopo la gara ho pensato agli aspetti positivi piuttosto che a quanto successo. Era tanto che non mi sentivo così bene in moto. Dobbiamo prendere tutto il meglio che sta arrivando, perché adesso siamo veloci sulla distanza oltreché in qualifica. Un bel passo avanti". A rimetterlo in sesto c’ha pensato l’amico Tom Maubant. "Era un momento difficile e lui è una delle poche persone, forse l’unica, che in quel momento volevo ascoltare; mi ha detto che sono pronto per vincere".

Fabio Quartararo sorride nella conferenza piloti di Aragon

"Fatichiamo ancora con elettronica e gomma posteriore" La fiducia cresce di gara in gara, e con essa la voglia di lottare per la vittoria. Forse non sarà ad Aragon, magari sulle piste successive: "Questa pista non mi piace molto, fin da ragazzino, ma sarà un momento importante, di verifica, perché fin qui siamo andati bene in tre poste diverse. Se saremo veloci e costanti anche ad Aragon, non dovremo più avere dubbi sui tracciati futuri". Che cosa è cambiato? "L’anno scorso eravamo lenti ovunque, sia in gara che in qualifica, adesso abbiamo fatto dei passi avanti sul giro secco, ed è molto importante perché ci manca un po’ di velocità in rettilineo". Dove potete migliorare? "Fatichiamo un po’ con l’elettronica e con la gomma posteriore, per mantenere il passo serve conservarla fino alla fine. A Le Mans nella Sprint l’abbiamo scaldata molto per spingere un po’ di più e ne abbiamo compromesso la durata. Stiamo lavorando molto su questi problemi, ma non li risolvi in due gare". Potrebbe interessarti Quartararo-Norris, scambio delle tute a Barcellona

