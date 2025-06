Il leader del Mondiale è stato il più veloce del venerdì, firmando il record del circuito al MotorLand. Al momento, fuori dal Q2 i due piloti italiani in Moto2: Vietti e Arbolino. Sabato le qualifiche alle 13.40, domenica la gara alle 12.15: tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

Manuel Gonzalez firma il miglior tempo in prequalifica, con la consueta e disarmante facilità. Sotto il record della pista, lo spagnolo mette in fila Moreira, Oncu, il primo a rompere il muro del minuto e 51 secondi (con un quarto settore che nessuno ha fatto meglio del turco). In ottica gara e soprattutto classifica di campionato va sottolineata l’undicesima posizione di Canet, obbligato a chiudere il gap attuale, dal diretto avversario nel mondiale, nella qualifica di sabato. Anche Dixon, per ora settimo, dovrà cercare di avvicinare Gonzalez e ridurre il gap di quattro decimi che lo separa dal leader della Moto2, che al momento non sembra facilmente superabile (il secondo miglior tempo, quello di Moreira, è di due decimi più lento).