Gran caldo ad Aragon , pista bollente nel turno di prequalifica. Il migliore è risultato Rueda , velocissimo come sempre, nonostante una caduta che l'ha escluso dagli ultimi minuti del turno che dà accesso diretto alla Q2 di sabato. Dove entrano anche Munoz e Almansa , secondo e terzo tempo per loro due, davanti a Carpe (primo dei rookie), Fernandez e Kelso . Con l'ottavo tempo entra dentro anche Piqueras (sotto osservazione per comportamento al limite del lecito).

Come sono andati gli italiani

Con il nono Carraro è il primo degli italiani che nel complesso non hanno brillato. Lunetta, decimo e partito col piede giusto, è l'unico altro italiano classificato nella top 14, da cui sono rimasti esclusi, Rossi, Foggia, Pini e Nepa. Pini ha l'attenuante di una caduta che l'ha obbligato a chiudere anzitempo la prequalifica, Nepa ha invece faticato fin dal mattino. Carraro s'è presentato ad Aragon con una tromboflebite sul polpaccio (diagnosticata a Silverstone) che ha rischiato di fargli saltare la trasferta. Quiles non ha brillato come forse ci si attendeva e ha chiuso staccato di quasi due secondi da Rueda. Meglio di lui Valentin Perrone, undicesimo, altro rookie in crescita.