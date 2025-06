La MotoGP è in pista ad Aragon fino a domenica 8 giugno per l'ottavo Gran Premio del 2025, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si riparte dopo il trionfo di Bezzecchi e dell'Aprilia a Silverstone, con Marc Marquez che ha incrementato il suo vantaggio su suo fratello Alex e Bagnaia nella classifica piloti. Il leader del Mondiale è a caccia del settimo successo in carriera al Motorland, risultato che interromperebbe un digiuno di due gare senza vittorie per Ducati dopo Zarco a Le Mans e Bez in Inghilterra. Ancora assente l'infortunato Jorge Martin, Honda dovrà fare a meno di Luca Marini, protagonista di un brutto incidente negli scorsi giorni in Giappone durante un test per la 8 Ore di Suzuka. Forfait anche per Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), che non ha recuperato dopo l'infortunio di Silverstone.