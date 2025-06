Moto2, nuovo ribaltone MSi: scelto Eric Fernández

Dopo la sorpresa della separazione immediata da Sergio García, il team MSi ha avuto varie trattative per trovare un sostituto. L'obiettivo principale era Álex Escrig, per il quale era anche stata fissata una giornata di test a Barcellona: ma il team Forward non lo ha liberato e MSi non è stata disposta a pagare la penale per prenderlo. Poi tutto sembrava convergere verso Unai Orradre, leader della classifica JuniorGp Moto2: la trattativa è arrivata a uno stato molto avanzato, ma poi si è interrotta, e MSi ha cominciato a cercare in Supersport, dove però l'idea Alcoba è naufragata immediatamente, con il pilota che non ha avuto via libera da Kawasaki.

