La MotoGP arriva in Italia per il nono appuntamento della stagione 2025. Si corre al Mugello dal 20 al 22 giugno, un weekend imperdibile da vivere come sempre in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.