Contatto al via della Sprint Race tra Marco Bezzecchi e Pedro Acosta, con il pilota dell'Aprilia che ha perso due ali. "Una bella bagarre in partenza con tanto di sportellate - ha commentato su Sky Sport -. Purtroppo ho avuto la peggio perché ho perso le ali. La moto era un pelo peggio in staccata, soprattutto a sinistra nel veloce, ma non andava malissimo"

