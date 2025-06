Lunedì da turista dopo il GP d'Italia per Pedro Acosta, che ne ha approfittato per visitare il museo Ducati con l'obiettivo di vedere la moto di Casey Stoner. E intanto i rumors di mercato che lo riguardano sono sempre più insistenti...

Prima una visita al museo della Lamborghini, poi a quello di Ducati. Nel giovedì di Assen Pedro Acosta ha raccontato ai media il suo lunedì da turista in Italia post gara del Mugello, dove il pilota Ktm ha collezionato un ottavo posto. In particolare il 'Tiburon' ha spiegato il motivo del suo viaggio nella storia della casa di Borgo Panigale: "Sapevo che era esposta la moto di Casey Stoner e avevo voglia di vederla - ha puntualizzato -. Ero davvero interessato a quella Desmosedici. In Giappone avevo visto la sua Honda del 2011, mi è piaciuta molto come esperienza".