Lo spagnolo, 4° nella gara di Assen, è finito prima al centro medico e successivamente in ospedale a causa di una reazione allergica provocata dalla puntura di un insetto (una vespa o un'ape, come ha fatto sapere Ktm a fine GP). Fortunatamente poco dopo tutti i sintomi sono scomparsi e Acosta è stato subito dimesso

Quarto posto per Pedro Acosta nel Gran Premio d'Olanda. Lo spagnolo del team Ktm, però, al termine della gara è finito prima al centro medico e all'ospedale Wilhelmina di Assen a causa della puntura di una vespa, o di un'ape, che gli ha causato una reazione allergica. A comunicarlo è stato proprio il team austriaco al termine del GP, annunciando l'assenza del Tiburon nelle interviste del post: "Pedro non parlerà con i media oggi perché deve andare in ospedale a causa di una reazione allergica dopo una puntura di un'ape/vespa". Fortunatamente poco dopo tutti i sintomi sono scomparsi con Acosta che è già stato dimesso.