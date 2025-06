Bagnaia ha commentato su Sky la sua gara ad Assen: "Accetto più un 3° posto come quello di Aragon rispetto a quello di oggi. Eravamo più veloci di così, purtroppo non riesco a spingere quanto vorrei ed è un grandissimo peccato. Nei primi 3 giri sono abbastanza competitivo, poi ho un piccolo drop dove faccio fatica e poi torno ad essere veloce. Penso di aver avuto la possibilità di lottare per la vittoria ma non riesco a dimostrarlo nonostante stia facendo il possibile"

Dall'Igna ha detto che gli è piaciuto molto il tuo atteggiamento oggi, che è un podio di valore e che si riparte da qui. Gli ha dato un bel peso. Tu sei in linea con questa valutazione?

"Per me, che sono uno che vuole sempre di più, accetto più un terzo posto come quello di Aragon rispetto a quello di oggi. Anche oggi eravamo più veloci di così, purtroppo non riesco a spingere quanto vorrei ed è un grandissimo peccato. Quando sono riuscito a entrare un po' nell'ottica della gara, purtroppo tardi, giravo forte ma non riesco ad arrivare mai abbastanza vicino al pilota davanti. Per farlo devo prendermi tantissimi rischi che spesso poi non mi portano niente perché vado largo, non mi si chiude. E' una situazione molto complicata. Sappiamo quanto la moto di quest'anno sia complicata, tant'è che sia ieri che oggi, ma anche al Mugello, le gare sono state tutte più lente. Però dobbiamo lavorare e cercare di fare un passo avanti".

Quindi quella fase in cui hai dovuto incassare un paio di sorpassi, che è sembrata quella un po' più difficoltosa della tua gara, era dovuta a quello che hai appena spiegato. Perché dopo, come hai detto, quando sei entrato nell'ottica della gara abbiamo visto dei tempi straordinari e molto ripetuti, molta consistenza...

"Sì è così. Il problema è che entro, giro in un modo, la moto mi limita tanto in staccata e ingresso. Soprattutto dopo 3-4 giri è dove ho la prima difficoltà. Poi dopo durante la gara riesco a essere abbastanza veloce, ma mi manca ripetibilità nei primi 7 giri. Nei primi 3 sono abbastanza competitivo, poi ho un piccolo drop dove faccio fatica, e poi torno a essere veloce. E' un peccato perché tutte le volte parto bene, sono lì davanti, il passo ci sarebbe stato sia al Mugello che qua. Anzi qua per la prima volta penso di aver avuto la possibilità di poter lottare per vincere ma non riesco a dimostrarlo nonostante stia facendo il possibile. Do tutto quello che ho in ogni situazione, purtroppo non ne stiamo venendo a capo perché la situazione è molto simile dall'inizio dell'anno a oggi, ed è un po' difficile da capire e da accettare soprattutto. Fai un grandissimo lavoro tutto il weekend, in gara ti dimostri comunque di essere il più veloce ma arrivi sempre nella stessa posizione perché arrivi a 0.6/0.5 dal pilota davanti e rimani lì. E' un peccato enorme ed è fatica perché sappiamo il potenziale che avevo l'anno scorso e sappiamo quanto quest'anno non stiamo riuscendo a ottenere quello che vogliamo dalla moto".