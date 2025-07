L'infortunio alla gamba e ora la grande occasione nel Mondiale

Phommara non ha ancora raccolto punti quest'anno nella Rookies Cup e ne ha fatti soltanto due nel JuniorGp, frenato anche lui da un infortunio al piede sinistro che ha compromesso la prima parte del 2025. Adesso avrà la grande occasione di debuttare in Moto3 con l'obiettivo primario di imparare, contando che, come il compagno di squadra MTA nel JuniorGp Abruzzo, che ha appena corso il suo primo gp con MLav, si ritroverà per la prima volta su una Honda e al massimo livello.