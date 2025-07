Aspettative alte al Sachsenring per il leader del Mondiale, che sul circuito tedesco ha vinto 11 volte (di cui 8 in MotoGP). Ma lo spagnolo pensa anche al Mondiale e ricorda le cadute del 2023 (quando di fatto iniziò a maturare la decisione di lasciare Honda per Ducati) e 2024 (frattura di una costola e di un dito dopo un highside il venerdì). Ecco le parole di Marc Marquez alla vigilia del GP Germania, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

I suoi circuiti favoriti sono diventati all’improvviso fonte di timori. Marc Marquez lo va ripetendo, scherzandoci sopra, ma non troppo, dall’ultimo Gran Premio di Austin, compromesso da una scivolata. E pure il Sachsenring rientra tra le sue piste elettive (11 vittorie in carriera), ma le ultime due edizioni sono state complicate per il pilota della Ducati. Come lui stesso ricorda: "Ogni volta le aspettative sono alte per questa gara, perché ho vinto tanto in passato, ma quest’anno nei miei circuiti preferiti ho già fatto qualche errore di troppo. Al Sachsenring ci sono tante curve a sinistra, il mio punto forte, ma nel 2023 (caduta nel warm up, gara saltata) e anche nel 2024 sono caduto il venerdì rompendomi una costola (e un dito, ndr)". Poi in corsa fece un mezzo miracolo andandosi a prendere il secondo posto alle spalle di Bagnaia, complice la caduta di Martin mentre era al comando.