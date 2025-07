Il problema di Fabio Quartararo è gestire la gara. I tempi in qualifica confermano la crescita della Yamaha che poi, però, fatica a confermarsi in corsa. "Qui sarà importante partire nelle prime due file, ma la continuità della M1 resta il problema principale. Dobbiamo lavorare sodo sul passo gara, per arrivare ad essere costanti come gli altri". Le quattro pole di quest’anno sono la base su cui lavorare, ma la soluzione per venire a capo del problema accusato sia il sabato nella sprint, sia la domenica nella gara lunga, a sentire il pilota francese sembra ancora lontana. "Non mi aspettavo di essere così forte sul giro, soprattutto nelle ultime tre gare, ma il risultato di Mugello, Aragon e Assen non è stato all’altezza delle aspettative. Abbiamo individuato il problema, ma non sappiamo ancora come risolverlo. Ci proviamo, ma trovare la soluzione è complicato".