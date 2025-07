Rivola: "Martin resta? Per noi non è una notizia"

L'ottima atmosfera all'interno del box durante il test di Misano e le parole distensive del pilota hanno alimentato i rumors di una possibile permanenza di Jorge Martin in Aprilia anche nel 2026, come riportato dal quotidiano spagnolo As. Nel venerdì del Sachsenring ne ha parlato anche l'ad Massimo Rivola in conferenza stampa: "La nostra posizione è sempre la stessa, non abbiamo mosso un dito. Per noi non c'è nessuna notizia perché era già tutto deciso"

Il ' caso' Martin continua ad alimentare i rumors nel paddock MotoGP. Nella mattinata di venerdì 11 luglio il giornalista spagnolo Mela Chercoles, sul quotidiano As, ha riportato l'indiscrezione di una possibile permanenza del campione del mondo in Aprilia anche nella prossima stagione. L'ipotesi di una riconciliazione tra il pilota madrileno e la casa di Noale ha movimentato il venerdì del Sachsenring 48 ore dopo il positivo test di Martin sulla RS-GP a tre mesi dall'infortunio del Qatar. A Misano Jorge ha completato 64 giri, in un clima molto disteso all'interno del box allestito per l'occasione. Come confermato anche dalle dichiarazioni a fine giornata del pilota spagnolo: "Non vedo l'ora di tornare in gara. Il feeling è stato ottimo, abbiamo fatto un grande lavoro", aveva detto Jorge col sorriso prima di dare l'appuntamento a tutti a Brno, GP della Repubblica Ceca del 18-20 luglio che segnerà il suo ritorno alle corse.

Rivola: "Non vediamo l'ora di vedere Jorge in pista"

I rumors sulla possibile permanenza di Jorge Martin in Aprilia nel 2026 sono arrivati anche nella sala stampa del Sachsenring, dove alcuni rappresentanti dei team della MotoGP hanno risposto alle domande dei giornalisti in una conferenza stampa. Tra questi anche Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, a cui è stato chiesto un commento sul suo pilota: "Per quanto riguarda il futuro non ho nessuna notizia - ha esordito Rivola -. La nostra posizione è sempre la stessa, non abbiamo mosso un dito. Per noi non c'è nessuna notizia perché era già tutto deciso. Non vediamo l'ora di vedere Jorge in pista, gli abbiamo sempre dato il suo tempo, dopo il primo infortunio e questa volta ancora di più di quello di cui aveva bisogno. Sono molto positivo".