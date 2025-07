MotoGP, highlights delle qualifiche in Germania

Marc Marquez vola sul bagnato del Sachsenring, centrando la pole position del GP Germania davanti a Johann Zarco e Marco Bezzecchi. Qualifiche da dimenticare per Pecco Bagnaia, 11° e penultimo del Q2. Peggio è andata solo a Maverick Vinales, finito in ospedale per accertamenti dopo un brutto highside a inizio turno. Alle 15 si torna in pista per la Sprint Race, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Portargliela via era una possibilità, remota in realtà. Marc Marquez ha fatto il vuoto con la pioggia del Sachsenring prendendosi la 73esima pole in MotoGP. Nei primi giri rifilava distacchi imbarazzanti, poi ridotti, un po’ perché dopo un primo spavento (perdita del posteriore della sua Ducati) ha calmato i bollori, un po’ perché i suoi avversari hanno trovato ritmo e confidenza, col passare dei minuti. "Meglio stare tranquillo, mi sono detto, ma quando ho visto gli altri avvicinarsi mi sono rimesso a spingere": la sintesi dello spagnolo della Ducati.

Anche Zarco e Bezzecchi in prima fila

Alla fine, solo Zarco, specialista del bagnato, è riuscito ad avvicinarlo: solo un decimo di differenza da Marc. "Ho trovato confidenza con una gomma media che nessun’altro ha utilizzato. Potrebbe tornare bene per la gara", ha detto il francese della Honda-Lcr. Marco Bezzecchi s’è fermato a quattro decimi, ma il terzo tempo vale la prima fila e comunque rispecchia la determinazione del pilota romagnolo dell’Aprilia ("Sono entrato con la media e ho cambiato gomma subito, giro dopo giro mi sono sentito meglio. Ma oggi sarà una gara tosta, a rischio di errori").

Bagnaia non trova ritmo sull'acqua

Bagnaia, partito con una gomma sbagliata, è affondato nell’acqua del Sachsenring. Penultimo del Q2, solo perché Vinales, caduto al primo giro, non è più tornato in pista ed è andato in ospedale per controlli a una spalla. Pecco ha faticato a trovare il ritmo, a cinque minuti dal termine della sessione, pagava 5 secondi di distacco dal suo compagno di squadra, poi ridotti a due scarsi. Ma oggi nella Sprint, e domenica nella gara lunga, partirà dalla quarta fila. Per la cronaca Di Giannantonio, velocissimo venerdì con l’asciutto, col bagnato s’è fermato in ottava posizione, alle spalle di Alex Marquex, con la mano convalescente. Meglio di lui, il suo compagno di squadra Morbidelli, quarto.