Prestazione perfetta per Stefano Manzi nel sabato di Supersport a Donington Park. Il leader della classifica mondiale è scattato dalla pole position e si è imposto in una gara 1 senza errori , nella quale ha dovuto vedersela con un Tom Booth-Amos ispiratissimo. Dopo varie scaramucce la svolta è arrivata al penultimo giro, quando il padrone di casa ha commesso un errore alla chicane Fogarty perdendo la coda di Manzi, lasciandogli campo libero per il successo.

Manzi allunga in classifica

Per l'italiano è la prima vittoria a Donington e gli consente di ampliare la leadership in campionato. Booth-Amos ha chiuso secondo nonostante un long lap penalty per track limits arrivato all'ultimo giro, appena davanti a Lucas Mahias che trova il terzo posto. Tra lui e Can Oncu la lotta è durata per tutta la gara, ma all'ultima curva il turco ha esagerato nel sorpasso, finendo lungo e permettendo a Jaume Masià di salire al quarto posto.