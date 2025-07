Marc Marquez, al pari di Deniz Oncu in Moto2 e di Toprak Razgatlioglu in Sbk, ha festeggiato la vittoria del Sachsenring inscenando un balletto che non è passato inosservato. Vediamo allora da dove viene questa danza diventata virale sul web nell'estate 2025

Marc Marquez vince il Gran Premio di Germania e balla in sella alla sua moto. L'immagine curiosa non è passata inosservata e certamente, se state leggendo questo articolo, vi sareste chiesti pure voi origine e significato della danza del pilota spagnolo. Un ballo che non c'entra nulla con il Sachsenring (e con il mondo dei motori), ma arriva dall'Indonesia. Nello specifico da Rayyan Arkan Dikha, bambino di 11 anni, che ha inventato uno dei tormentoni dell'estate 2025. La sua 'Aura farming', danza messa in piedi su una canoa in condizioni di equilibrio precario, è diventata virale sul web. Significa costruire la propria aura, dimostrare il proprio carisma. Ecco che gli sportivi, Marc Marquez è solo l'ultimo, hanno iniziato a riprenderla dopo gol o trionfi.