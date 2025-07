Il torinese ha commentato su Sky il 3° posto al Sachsenring: "La Sprint rimane fissa nella mia mente, sul bagnato dobbiamo migliorare. In gara sono partito bene, per il resto è stata simile a tante altre di quest'anno. Bisogna riuscire a fare un passo avanti perché finire tutte le gare 3° non mi piace. Devo guardare positivo e sono abbastanza contento del risultato perché non puoi mai sapere cosa accade partendo 10°"

Questo risultato lenisce un po' la sofferenza, mitiga un po' la preoccupazione dopo la Sprint di ieri?

"No, la gara di ieri rimane fissa lì. Sul bagnato dobbiamo migliorare. Anche a Le Mans la prestazione era stata simile, avevo faticato molto con il grip dietro. Oggi è un altro giorno, siamo riusciti a partire molto bene e mi sono liberato di molti piloti subito. Ho avuto una buonissima reazione al semaforo che mi ha aiutato. Oggi era veramente dura. Con il davanti si rischiava tanto in diverse curve, purtroppo non si riusciva a fare lo stesso ritmo del venerdì e ho faticato un po'. La gara è stata simile a tante altre di quest'anno, a parte che partivo 10°. Ero lì, mi sono avvicinato a 0.5, poi ho rilasciato andare. Più o meno è la stessa gara. Non importa troppo da dove parto ma bisogna riuscire a fare un passo avanti perché finire tutte le gare 3° non mi piace".

Ci chiedevamo, mentre ti vedevamo sul podio, se avresti visto il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Non era banale, dopo una brutta gara come quella di ieri, arrivare al podio. Però rimane la tua risposta sulle sensazioni e sullo stato d'animo...

"Bisogna guardare il positivo e sono abbastanza soddisfatto del risultato perché non puoi mai sapere quello che può succedere partendo da là dietro. Il passo per lottare per il podio c'era e prima della gara ero abbastanza convinto che avrei potuto lottare per il podio. Sapevo di avere questo potenziale. Dopo sono successe diverse cose, tanti piloti hanno commesso degli errori perché non era facile. Per noi è stato complicato arrivare fino alla fine ma ho visto che in generale, a parte Marc, io e Alex eravamo molto simili in termini di ritmo e sensazioni alla guida. Bisogna fare due o tre passi avanti, sicuramente lavorando nella direzione che abbiamo preso, dando dati alla squadra, facendo più giri, sicuramente troveremo prima la strada".

Fai un po' più fatica quando le gomme si consumano o è un gap che ti porti dietro costantemente?

"Più si consumano e più faccio fatica ovviamente. In generale sono sempre stato molto bravo a gestire il consumo della gomma, quando decidevo di spingere un po' di più ne avevo per farlo. Invece adesso già gestendo la gomma dietro arrivo che non ne ho per fare di più alla fine, come se facessi più fatica a scaricare per terra la trazione e la potenza. E' più complicato rispetto al passato, però ci stiamo lavorando e questo è il motivo per il quale sul bagnato faccio più fatica. Ci stiamo lavorando".

Abbiamo visto diverse cadute in curva 1, la difficoltà di quella curva qual era?

"La temperatura oggi era quella ottimale per la gomma e soprattutto per andare forte. Oggi era principalmente il vento che spingeva da dietro, quando iniziavi a entrare lasciando i freni se eri completamente allineato era tosta rallentarla. Soprattutto era come se arrivasse una spinta da dietro ed era abbastanza complicato".