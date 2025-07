Il pilota Ducati è stato il migliore nel Warm up del Sachsenring con il tempo di 1.28:802. Alle sue spalle Zarco e Oliveira. 4° posto per Acosta, 5° Alex Marquez. Nona posizione per Bezzecchi, che partirà terzo dalla griglia in gara, mentre decima posizione per Bagnaia. Gara alle 14 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

