Moreira ha già una serie di trattative aperte per il salto in MotoGp, da quella con Trackhouse a quella con Yamaha , che gli fornisce le moto da allenamento dopo l'accordo di inizio stagione con la divisione brasiliana dell'azienda. Ma l'accelerazione delle conversazioni con Honda sta cambiando lo scenario, che era ancora da definire anche per la richiesta di Moreira di avere tre anni di contratto (uno con gomme Michelin, abbassatori e motori 1000cc e due con le moto 850cc e le Pirelli). Su questo dettaglio si stava giocando la partita con Yamaha e Trackhouse, con la possibilità che Moreira restasse un anno in più in Moto2.

Adesso invece l'opzione MotoGp è quasi una certezza, perché chiunque voglia cambiare la situazione dovrà rilanciare in forma adeguata e conforme alle richieste di Diogo. In questo senso è aperta anche l'ipotesi Ducati: Moreira è legato da una grande amicizia con Marc Márquez, la cui parola ha un peso specifico molto grande in Ducati. Márquez sta spingendo per aprire uno spazio immediato per Moreira in Ducati e nonostante Honda abbia fatto dei passi molto grandi in direzione di Diogo, una controproposta Ducati cambierebbe le carte in tavola. Ma al momento HRC sembra essere la destinazione più vicina a Moreira, che definirà il suo futuro nella pausa estiva.