Un Oncu perfetto piega Booth-Amos in Gara 2 di Supersport a Donington, per lui è la quinta vittoria in stagione. Mahias ancora terzo, 7º Manzi dopo un contatto al primo giro. Neila vince nel WorldWCR davanti a Sanchez ed Herrera

È un grande giorno per la Turchia a due ruote, che festeggia in contemporanea i successi dei suoi tre piloti di punta. Dopo Toprak Razgatlioglu in Superbike e Deniz Oncu in Moto2, Can Oncu completa l'en plein facendo sua Gara 2 di Supersport a Donington, rimediando all'errore che gli ha precluso il podio di sabato. Il pilota del team Evan Bros ha condotto una gara perfetta, lasciando sfogare Tom Booth-Amos nella prima parte per poi superarlo e scappare via nel finale. La quinta vittoria di stagione gli consente di guadagnare punti importanti per la lotta al secondo posto nella generale.