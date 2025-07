Niente GP della Repubblica Ceca per Takaaki Nakagami, che a Brno sostituiva l'infortunato Chantra: il pilota giapponese, tester Hrc, è stato steso a inizio Sprint da Augusto Fernandez e nella caduta si è procurato la rottura del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. Nella gara di domenica, LIVE alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW, ci saranno dunque solo 21 piloti al via

