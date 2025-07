Bagnaia ha commentato su Sky il suo 4° posto a Brno: "Da inizio anno lamento un problema in staccata e ingresso. Le stiamo provando tutte, ma niente ci sta portando a migliorare. Approccio e obiettivo sono cambiati un po' durante la stagione: si è partiti per vincere il campionato, ma al momento è difficile lottare con Marc per il titolo. Ora devo recuperare su Alex, poi migliorarmi fino a fine stagione per cercare di essere pronti per il prossimo anno"

Da una parte c'è Dall'Igna che dice che in questo weekend sono stati fatti passi avanti con te. Dall'altra abbiamo visto che quello che è da sempre il tuo punto forte, ovvero la difesa della staccata, non riuscivi a difenderti. Ci aiuti a entrare nelle pieghe di questa valutazione?

"E' un po' dall'inizio dell'anno, dalla Thailandia, che lamento un mio problema in staccata e ingresso. Da che sono sempre stato molto difficile da superare, o comunque chiunque avesse provato a superarmi è sempre andato lungo, ora la situazione si è ribaltata. Sono uno dei più scarsi, mi superano tutti in staccata, non riesco a frenare forte. Quando provo a frenare forte o mi si chiude davanti da dritto o vado lungo, quindi sono molto in difficoltà in quella parte lì. Difficile da intendere perché quando provo a frenare forte come vorrei non c'è modo di frenare la moto, quando freno più piano per percorrenza faccio fatica a entrare. Quindi è un limbo molto difficile da gestire".

Secondo me stai vivendo un momento nuovo nella tua carriera. Sei arrivato in MotoGP, hai fatto i tuoi step e sei diventato campione del mondo. Ora ti trovi in una situazione dove non hai quel feeling al 100% come negli ultimi due anni. Però sta in voi e nella squadra, dato che conoscete benissimo tutto, trovare una soluzione. Avete del tempo, perché c'è mezza stagione di quest'anno e tutto l'inverno per prepararsi al prossimo anno. E' difficile psicologicamente, lo immagino, ma è nelle vostre mani e c'è da lavorare...

"Sì assolutamente. Alla fine conosciamo il progetto anche se quest'anno mi sembra di non conoscerlo così tanto bene. Però alla fine sta nelle nostre mani. Stiamo provando la qualunque e niente ci sta portando a migliorare quella zona lì, quindi penso proprio che il Dna di questa moto non si adatti al 100% alla mia richiesta sul davanti. Però bisogna tenere duro, l'approccio e l'obiettivo è cambiato un po' durante questa prima parte di stagione. Si è partiti per vincere il campionato ma al momento, bisogna essere realisti, è difficile pensare di lottare in questa condizione contro Marc o comunque per il titolo. Quindi bisogna ripartire da un altro punto, cercare di recuperare su Alex che è il pilota che ho davanti, poi migliorarsi e migliorarsi fino alla fine per cercare di essere pronti per il prossimo anno".

Grande partenza e grande finale. Una parte centrale, invece, più difficoltosa che magari è quella che ha determinato il fatto che tu sia andato giù dal podio. Il tema è sempre quello della benzina? L'alleggerimento della moto che a un certo punto ti porta a entrare nel ritmo che solo quelli davanti avevano...

"Nell'ultima parte di gara riuscivo a gestire meglio la trazione dietro. Staccata e ingresso è stata molto simile da inizio a fine gara, purtroppo non riesco a frenare forte. Man mano che riuscivo a togliere il traction control mi trovavo sempre meglio. Come se, non avendo avuto le FP sull'asciutto, non sono riuscito a fare un bel lavoro con le mappe. Più la liberavo e più era facile trazionare, è stato un errore mio di valutazione del weekend. Più calava la gomma, più liberavo il traction, più andavo meglio".