Reso noto il calendario provvisorio della prossima stagione di Superbike: 12 tappe con partenza dall'Australia a febbraio e chiusura in Spagna a ottobre. La seconda volta nella storia del WorldSBK al Balaton Park , in Ungheria, andrà in scena a maggio; anticipo per Aragon, a Cremona si correrà in settembre

LO SPECIALE SBK