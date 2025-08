Si sono svolti al Balaton Park, in Ungheria, i test stagionali Ducati sulle Panigale V4 S. Sei i piloti ufficiali tra cui Marquez, Bagnaia e il collaudatore Michele Pirro: la casa di Borgo Panigale ha quindi il circuito dove la MotoGP correrà per la prima volta nel GP d'Ungheria il 24 agosto. La stagione ripartirà invece dall'Austria nel weekend del 17: live su Sky e in streaming su NOW

LO SPECIALE MOTOGP - TUTTI I VIDEO DELLA MOTOGP