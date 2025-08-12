Pedro Acosta si è aperto in una lunga intervista al Mundo Deportivo, e ha raccontato il suo momento in MotoGP. Dopo un avvio di stagione difficile, il podio di Brno ha riportato fiducia: "Una boccata d'aria fresca, ne avevamo bisogno". E sulle voci di mercato che lo accostano alla VR46: "Ascolto per rispetto, ma resto fedele a Ktm. Il 2026 sarà decisivo, per me stesso"

Dopo un inizio di stagione difficile, il podio conquistato a Brno ha rappresentato per Pedro Acosta e la Ktm una ventata di ottimismo per affrontare la seconda metà del Mondiale. "Quel podio era qualcosa di cui tutti avevamo bisogno. Emotivamente, ne avevamo tutti bisogno. Quindi, una boccata d'aria fresca”, ha dichiarato il giovane pilota in un'intervista al Mundo Deportivo. "È stato un buon anno alla fine di tutto. Iniziare così duramente una stagione in cui avremmo dovuto lottare per obiettivi importanti è stato difficile da accettare. Ma penso che faremo un altro passo avanti. Non si tratta di vittorie al momento ma, dopo aver iniziato male l'anno, ora dobbiamo concentrarci sull'essere costantemente sul podio, il più vicino possibile al podio. Se partiamo così, penso potrà essere una buona seconda metà dell'anno". Riguardo invece alle alte aspettative nate dai suoi successi passati: "So di cosa sono capace. Ci sono stati molti giorni in cui le aspettative erano alte, e io sono stato il primo a dire: "Oggi non siamo all’altezza". Sono il primo a credere in me stesso, so quanto lavoro sodo, so come mi alzo ogni mattina, so quanto soffro da solo. Penso che dovremmo mettere da parte un po' le aspettative. Ma la voglia di vincere e la fame sono ancora lì".