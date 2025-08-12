Esplora tutte le offerte Sky
MotoGP, Morbidelli (VR46) pronto al rientro nel GP d'Austria dopo l'infortunio

MotoGp

Franco Morbidelli torna in pista al Red Bull Ring dopo l'infortunio alla spalla sinistra rimediato nello Sprint in Germania. Saltato il GP di Brno, il #21 è pronto a rientrare, in attesa però dell'ok medico previsto per giovedì 14 agosto: "Ho una grandissima voglia di risalire sulla MotoGP". Si torna quindi in pista dopo la pausa estiva: dal 15 al 17 agosto appuntamento con il GP d'Austria LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

MOTOGP, IL CALENDARIO

La pausa estiva è finita e la MotoGP è pronta a riaccendere i motori con il Gran Premio d'Austria, sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg (dal 15 al 17 agosto). Il Pertamina Enduro VR46 Racing Team torna in pista e lo fa con Fabio Di Giannantonio ma soprattutto con Franco Morbidelli. Grande attesa per il rientro del pilota classe 1994, che torna in pista dopo aver saltato il GP di Brno a causa della contusione alla spalla sinistra rimediata in una caduta durante lo Sprint del Sachsenring, in condizioni di bagnato. L'infortunio ha reso necessario un periodo di stop e fisioterapia, ma Franco ha sfruttato la pausa per allenarsi con la Ducati stradale tra Balaton e Misano. Ancora in attesa dell'idoneità medica, che verrà valutata giovedì, il #21 è determinato a tornare competitivo: sesto in campionato con 139 punti, vanta come miglior risultato in Austria una vittoria nel 2017, in Moto2.

Morbidelli: "Non vedo l'ora, proveremo a migliorare poco a poco"

Queste le parole di Franco Morbidelli: "Ho una grandissima voglia di risalire sulla MotoGP. Dopo l'infortunio, sono salito sulla Ducati Panigale in Ungheria e a Misano. Al Balaton è andata molto bene, il dolore non era molto e ci siamo adattati bene alla nuova pista. La giornata è stata molto positiva e ci ha dato un gran boost di energia per continuare il recupero e la preparazione a questa seconda parte di campionato. La Desmosedici GP è un'altra cosa, arriveremo in Austria e capiremo come sto, proveremo a migliorare a poco a poco. Prenderemo tutto nella maniera giusta per cercare di fare il miglior lavoro possibile. Non vedo l'ora di tornare a lavorare con il team e fare quello che ci piace, ovvero fare il massimo ogni weekend.”

