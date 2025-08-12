La pausa estiva è finita e la MotoGP è pronta a riaccendere i motori con il Gran Premio d'Austria , sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg (dal 15 al 17 agosto) . Il Pertamina Enduro VR46 Racing Team torna in pista e lo fa con Fabio Di Giannantonio ma soprattutto con Franco Morbidelli . Grande attesa per il rientro del pilota classe 1994, che torna in pista dopo aver saltato il GP di Brno a causa della contusione alla spalla sinistra rimediata in una caduta durante lo Sprint del Sachsenring, in condizioni di bagnato. L'infortunio ha reso necessario un periodo di stop e fisioterapia, ma Franco ha sfruttato la pausa per allenarsi con la Ducati stradale tra Balaton e Misano. Ancora in attesa dell'idoneità medica , che verrà valutata giovedì, il #21 è determinato a tornare competitivo: sesto in campionato con 139 punti, vanta come miglior risultato in Austria una vittoria nel 2017, in Moto2.

Morbidelli: "Non vedo l'ora, proveremo a migliorare poco a poco"

Queste le parole di Franco Morbidelli: "Ho una grandissima voglia di risalire sulla MotoGP. Dopo l'infortunio, sono salito sulla Ducati Panigale in Ungheria e a Misano. Al Balaton è andata molto bene, il dolore non era molto e ci siamo adattati bene alla nuova pista. La giornata è stata molto positiva e ci ha dato un gran boost di energia per continuare il recupero e la preparazione a questa seconda parte di campionato. La Desmosedici GP è un'altra cosa, arriveremo in Austria e capiremo come sto, proveremo a migliorare a poco a poco. Prenderemo tutto nella maniera giusta per cercare di fare il miglior lavoro possibile. Non vedo l'ora di tornare a lavorare con il team e fare quello che ci piace, ovvero fare il massimo ogni weekend.”