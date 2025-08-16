La classifica MotoGP oggi dopo la Sprint del GP Austria
Marc Marquez vince la Sprint Race di Spielberg aumenta il gap in testa al Mondiale. Distacco di 123 punti da suo fratello Alex, 2° nella baby-race, e di 180 da Pecco Bagnaia che è stato costretto a ritirarsi per dei problemi allo pneumatico posteriore. Domenica la gara lunga LIVE alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
- 393 punti
- 270 punti
- 213 punti
- 162 punti
- 144 punti
- 139 punti
- 131 punti
- 110 punti
- 102 punti
- 101 punti
- 73 punti
- 69 punti
- 66 punti
- 52 punti
- 52 punti
- 52 punti
- 51 punti
- 42 punti
- 32 punti
- 10 punti
- 9 punti
- 8 punti
- 8 punti
- 6 punti
- 6 punti
- 1 punto
- 0 punti