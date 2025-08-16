Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

La classifica MotoGP oggi dopo la Sprint del GP Austria

classifica fotogallery
27 foto

Marc Marquez vince la Sprint Race di Spielberg aumenta il gap in testa al Mondiale. Distacco di 123 punti da suo fratello Alex, 2° nella baby-race, e di 180 da Pecco Bagnaia che è stato costretto a ritirarsi per dei problemi allo pneumatico posteriore. Domenica la gara lunga LIVE alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE

ALTRE FOTOGALLERY

La classifica MotoGP dopo la Sprint di Spielberg

classifica

Marc Marquez vince la Sprint Race di Spielberg aumenta il gap in testa al Mondiale. Distacco di...

27 foto

Marquez cade in qualifica: partirà in 2^ fila

foto-video

Caduta per Marc Marquez nelle qualifiche del GP d'Austria. Lo spagnolo a meno di 3 minuti dalla...

26 foto

MotoGP, la griglia di Spielberg: Sprint alle 15

motogp

Marco Bezzecchi firma la pole position in Austria, la prima con Aprilia. Con lui in prima fila...

21 foto

La griglia MotoGP (ad oggi) per il 2026

mercato piloti

Luca Marini ha raggiunto l'accordo con Hrc per il rinnovo di contratto e resterà dunque nel team...

23 foto

Olio e cadute: stop di 19 minuti nelle Pre-quali

RICOSTRUZIONE

Una bandiera rossa ha fermato le Pre-qualifiche di Spielberg per 19 minuti. Le cadute di...

23 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Moto3: Valentin Perrone firma la pole, 4° Foggia

    GP Austria

    Al Red Bull Ring Valentin Perrone conquista la prima pole position della sua carriera, terminando...

    Troppo dolore, Vinales salta il GP d'Austria

    ktm tech3

    Il pilota spagnolo ci ha provato fino all'ultimo, con un tentativo disperato in Q1, prima di...

    Moto2: Canet da Vds, Fantic punta Arbolino o Salac

    mercato piloti

    Il pilota spagnolo trova un accordo triennale per correre un altro anno in Moto2 e poi...