Lcr, Chantra salta GP Austria e d'Ungheria: Aleix Espargaró al suo posto al Balaton Park

MotoGp
©IPA/Fotogramma

Somkiat Chantra non prenderà parte al GP d'Austria e a quello d'Ungheria. Il pilota del team Lcr si era infortunato lo scorso luglio al ginocchio destro dopo una caduta in allenamento. Dopo l'assenza nei fine settimana in Germania e in Repubblica Ceca, si pensava che il thailandese potesse tornare in pista a Spielberg, ma un esame medico ha stabilito che non potrà ancora correre. Sarà Aleix Espargarò a sostituirlo nel weekend al Balaton Park 

MOTOGP, GP AUSTRIA: GUIDA TV

Somkiat Chantra, dopo una caduta in allenamento sulla moto da cross avvenuta lo scorso luglio, aveva riportato la lesione del legamento collaterale del ginocchio destro - per la quale era stato operato. Il pilota del team Lcr Honda aveva saltato i weekend al Sachsenring e a Brno, venendo sostituito in quest'ultimo da Takaaki Nakagami. Alla vigilia del Gran Premio al Red Bull Ring, il thailandese si è sottoposto a un controllo medico con tre specialisti dell'University Dexeus Hospital di Barcellona che hanno valutato la situazione e hanno concluso che non potrà ancora tornare in pista. Chantra salterà il GP d'Austria e quello d'Ungheria, ma verrà sostituito al Balaton Park da Aleix Espargaró.

Aleix Espargaró sostituirà Chantra al GP d'Ungheria

Per Aleix Espargaró, quella in Ungheria, sarà la quarta apparizione stagionale in MotoGP. Solo lo scorso giugno, lo spagnolo era salito in sella alla Honda HRC per sostituire l'infortunato Luca Marini in Olanda. Terminato il fine settimana nel paddock del Motomondiale ad Assen, il 35enne è stato chiamato a un altro grande impegno: il debutto nel ciclismo professionistico. Ingaggiato dalla Lidl-Trek, aveva concluso la 1^ tappa del Giro d'Austria all'85° posto. Il suo debutto da corridore professionista si è però concluso alla terza tappa, dopo una caduta che l'ha costretto al ritiro. La MotoGP ora chiama e Espargaró è pronto a rispondere

