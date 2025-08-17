Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGP, parata delle leggende in Austria: da Agostini a Stoner. FOTO-VIDEO

fotogallery fotogallery
23 foto

Parata di leggende al Red Bull Ring prima del GP d'Ausria MotoGP, con diversi miti in sella a moto che hanno fatto la storia di questo sport: tra questi Agostini (MV Agusta 1969/70), Casey Stoner (Honda RC213V-RS) e Dani Pedrosa (Ktm 250 Frr del 2008). Presenti tra gli italiani Capirossi con la sua Aprilia RSW della stagione 1998, Dovizioso in sella a una Yamaha YZR 500, con cui Lawson vinse il campionato del mondo 1986, e Luca Cadalora con una Yamaha 500cc del 1998

ROSSI RITROVA STONER: L'ABBRACCIO

ALTRE FOTOGALLERY

Da Ago a Stoner: parata di leggende a Spielberg

fotogallery

Parata di leggende al Red Bull Ring prima del GP d'Ausria MotoGP, con diversi miti in sella a...

23 foto

La classifica MotoGP dopo il GP Austria

classifica

Marc Marquez guadagna ancora sugli inseguitori. Lo spagnolo, che ha vinto sia la Sprint Race che...

27 foto

Gran finale in Austria: gara alle 14 LIVE su Sky

motogp

Una domenica da non perdere sui nostri canali per il Gran Premio d'Austria con Bezzecchi che...

25 foto

La griglia MotoGP (ad oggi) per il 2026

mercato piloti

Luca Marini ha raggiunto l'accordo con Hrc per il rinnovo di contratto e resterà dunque nel team...

22 foto

Bagnaia, Sprint da dimenticare. RICOSTRUZIONE

ritirato

Ritiro per Pecco Bagnaia nella Sprint di Spielberg. Il torinese, scattato dalla 3^ casella, ha...

31 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Mercato Moto2, accordo totale tra Oncu e Marc Vds

    mercato piloti

    Il pilota turco sarà schierato insieme ad Arón Canet, per i dettagli bisognerà aspettare il...

    Moto2, Moreira vince in Austria. Out Gonzalez

    moto2

    Vince un perfetto Diogo Moreira il GP d'Austria, con una gara senza errori. Lo fa davanti a...

    Moto3, Piqueras trionfa a Spielberg. 5° Rueda

    GP Austria

    Angel Piqueras trionfa al Red Bull Ring di Spielberg, tagliando il traguardo davanti a Ryusei...