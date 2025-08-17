Parata di leggende al Red Bull Ring prima del GP d'Ausria MotoGP, con diversi miti in sella a moto che hanno fatto la storia di questo sport: tra questi Agostini (MV Agusta 1969/70), Casey Stoner (Honda RC213V-RS) e Dani Pedrosa (Ktm 250 Frr del 2008). Presenti tra gli italiani Capirossi con la sua Aprilia RSW della stagione 1998, Dovizioso in sella a una Yamaha YZR 500, con cui Lawson vinse il campionato del mondo 1986, e Luca Cadalora con una Yamaha 500cc del 1998

ROSSI RITROVA STONER: L'ABBRACCIO