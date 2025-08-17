Il grave incidente subito in allenamento prima del GP d'Austria lo costringerà ad aspettare qualche tempo in più per sistemare i dettagli, ma Deniz Oncu ha definito il suo futuro , che per la prima volta sarà lontano dalla famiglia Ktm . Il pilota del team Ajo Moto2 rimarrà nella categoria, ma con Marc Vds , saltando sulla seconda Boscoscuro del team, dopo che l'altra era già stata assegnata ad Arón Canet.

I motivi della separazione Oncu-Ktm

Oncu non aveva più spazio nel team Ajo dopo l'accordo con Rueda che nel 2026 salirà in Moto2. Veijer infatti aveva già dall'anno scorso, quando ha firmato un biennale, la certezza di correre con Ajo fino alla fine del 2026. E alla fine la sua scelta è stata quella di accogliere la proposta di Marc Vds: Deniz Oncu rimane in Moto2.