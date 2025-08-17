Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Moto2, accordo totale tra Öncü e Marc Vds

mercato piloti
Rosario Triolo

Rosario Triolo

Il pilota turco sarà schierato insieme ad Arón Canet, per i dettagli bisognerà aspettare il recupero dall'infortunio

GP AUSTRIA, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA DI MOTO2

Il grave incidente subito in allenamento prima del GP d'Austria lo costringerà ad aspettare qualche tempo in più per sistemare i dettagli, ma Deniz Oncu ha definito il suo futuro, che per la prima volta sarà lontano dalla famiglia Ktm. Il pilota del team Ajo Moto2 rimarrà nella categoria, ma con Marc Vds, saltando sulla seconda Boscoscuro del team, dopo che l'altra era già stata assegnata ad Arón Canet.

I motivi della separazione Oncu-Ktm

Oncu non aveva più spazio nel team Ajo dopo l'accordo con Rueda che nel 2026 salirà in Moto2. Veijer infatti aveva già dall'anno scorso, quando ha firmato un biennale, la certezza di correre con Ajo fino alla fine del 2026. E alla fine la sua scelta è stata quella di accogliere la proposta di Marc Vds: Deniz Oncu rimane in Moto2.

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS