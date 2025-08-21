Yamaha Pramac, Miller: "O mi vuoi o non mi vuoi. Ho altre opzioni fuori dalla MotoGP"mercato piloti
Il pilota australiano, in scadenza di contratto a fine 2025, lancia un messaggio alla casa di Iwata: "Sono stato più che paziente, ho altre opzioni e mi concentrerò su quelle se non ci saranno novità a breve". Poi aggiunge: "Sento di poter aiutare a sviluppare il nuovo progetto, ma se Yamaha non la pensa così vorrà dire che guarderò altrove"
"Se mi vuoi, mi vuoi. Se non mi vuoi, non mi vuoi. Sono stato più che paziente: ho altre opzioni fuori da questo paddock e andrò avanti con quelle se non ci saranno novità velocemente". Le dichiarazioni di Jack Miller scuotono il giovedì del Balaton Park dedicato all'incontro coi media. Proprio davanti ai giornalisti, il pilota australiano lancia il suo ultimatum a Yamaha. Miller è in scadenza a fine 2025, restare in Prima Pramac è una priorità ma vuole che Iwata comunichi in fretta la sua decisione. "Sento di avere molte informazioni da offrire, molti input da dare e di poter aiutare in un progetto come questo - aggiunge parlando del nuovo motore V4 -. Ma capirei se non ne vedessero il valore e in quel caso passerei a qualcosa di diverso".
Quale sarà il futuro di Miller?
Jack Miller ha da tempo delle proposte dalla Superbike, anche se ha sempre detto di voler restare in MotoGP. In questo caso l'unica possibilità per lui sarebbe proseguire nel team Pramac, come compagno di squadra di Toprak Razgatlioglu (che salirà proprio dalla Sbk). Ma anche Miguel Oliveira, con cui condivide il box in questa stagione, è in lotta per una conferma. E resta da capire quale sarà la decisione di Diogo Moreira, talentuoso pilota, oggi in Moto2, conteso da Honda e Yamaha. Qualora il brasiliano dovesse scegliere Iwata, ecco che quella sella nel team Pramac potrebbe essere proprio affidata a Moreira.