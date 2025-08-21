Il pilota australiano, in scadenza di contratto a fine 2025, lancia un messaggio alla casa di Iwata: "Sono stato più che paziente, ho altre opzioni e mi concentrerò su quelle se non ci saranno novità a breve". Poi aggiunge: "Sento di poter aiutare a sviluppare il nuovo progetto, ma se Yamaha non la pensa così vorrà dire che guarderò altrove"

"Se mi vuoi, mi vuoi. Se non mi vuoi, non mi vuoi. Sono stato più che paziente: ho altre opzioni fuori da questo paddock e andrò avanti con quelle se non ci saranno novità velocemente". Le dichiarazioni di Jack Miller scuotono il giovedì del Balaton Park dedicato all'incontro coi media. Proprio davanti ai giornalisti, il pilota australiano lancia il suo ultimatum a Yamaha. Miller è in scadenza a fine 2025, restare in Prima Pramac è una priorità ma vuole che Iwata comunichi in fretta la sua decisione. "Sento di avere molte informazioni da offrire, molti input da dare e di poter aiutare in un progetto come questo - aggiunge parlando del nuovo motore V4 -. Ma capirei se non ne vedessero il valore e in quel caso passerei a qualcosa di diverso".