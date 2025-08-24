Moto3, GP Ungheria: Quiles vince la gara su Perrone al fotofinish. HIGHLIGHTSgp ungheria
Maximo Quiles conquista in Ungheria la sua seconda vittoria in Moto3 al termine di un duello mozzafiato con Valentin Perrone, deciso solo all'ultimo giro con tanto di contatto finale. Gara dominata dallo spagnolo, nonostante un errore a metà corsa. Sul podio anche Munoz, con Piqueras e Rueda fuori dai primi tre. Miglior italiano Foggia, 11°; scivolato invece Guido Pini
Quiles e Perrone, due rookie al comando. Protagonisti della gara ungherese, hanno dato spettacolo all'ultimo giro, con un duello che resta il momento più spettacolare della prima al Balaton Park. Per lo spagnolo è la seconda vittoria in Moto 3 (e il sesto podio), al termine di un weekend dominato in prova, qualifica e gara. Un solo errore in tutta la corsa, all'undicesimo passaggio, dopo aver condotto in testa dal via: Quiles ha perso tre posizioni, ma poi si è riportato sotto, sempre incalzato da Perrone, Piqueras e Munoz. L'argentino, andato al comando, s'è però dovuto arrendere allo spagnolo all'ultimo giro, uno dei rari sorpassi (per la Moto 3, di solito tutt'altro che avara di duelli) della gara. Sono volate scintille, persino un contatto all'uscita dell’ultima curva. "Sapevo di averne di più – ha spiegato il vincitore. Ho provato a spingere dal via, ma poi la gomma è calata presto e mi hanno ripreso. E Perrone era velocissimo. Ultimo giro molto bello e pulito".
Quiles si avvicina: Piqueras e Rueda non brillano
In classifica il pilota di Aspar (sorridente e soddisfatto) si è portato a 17 punti da Piqueras, rimasto fuori dal podio insieme al leader del mondiale Rueda, meno brillante da un paio di gare a questa parte (ma con 69 punti di vantaggio in classifica). Sembrava in grado di attaccare il podio nelle fasi finali, dopo un eccellente recupero sul gruppo di testa (raggiunto al 13° giro) ma così non è stato; Rueda ha chiuso alle spalle del suo avversario in campionato, a sua volta fermato da Munoz che è riuscito a tenerselo dietro nelle battute finali.
Foggia 11°: è il migliore tra gli italiani, caduta per Pini
In quel gruppetto che combatteva per il podio, fino al 13° passaggio c'era anche Guido Pini, scivolato due giri dopo, in evidente difficoltà e dopo aver ricevuto un long lap di penalità per eccesso di fuori pista. Migliore degli italiani al traguardo alla fine è risultato Foggia, 11° davanti a Carraro. Nepa ha chiuso 17°, Rossi 19°.