Quiles e Perrone, due rookie al comando. Protagonisti della gara ungherese, hanno dato spettacolo all'ultimo giro, con un duello che resta il momento più spettacolare della prima al Balaton Park. Per lo spagnolo è la seconda vittoria in Moto 3 (e il sesto podio), al termine di un weekend dominato in prova, qualifica e gara. Un solo errore in tutta la corsa, all'undicesimo passaggio, dopo aver condotto in testa dal via: Quiles ha perso tre posizioni, ma poi si è riportato sotto, sempre incalzato da Perrone, Piqueras e Munoz. L'argentino, andato al comando, s'è però dovuto arrendere allo spagnolo all'ultimo giro, uno dei rari sorpassi (per la Moto 3, di solito tutt'altro che avara di duelli) della gara. Sono volate scintille, persino un contatto all'uscita dell’ultima curva. "Sapevo di averne di più – ha spiegato il vincitore. Ho provato a spingere dal via, ma poi la gomma è calata presto e mi hanno ripreso. E Perrone era velocissimo. Ultimo giro molto bello e pulito".