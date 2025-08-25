Moto2, Dani Muñoz prescelto di Italtrans per la stagione 2026

Moto2, Dani Muñoz prescelto di Italtrans per la stagione 2026MOTO2 Instagram: @redbull_ktm_ajo
Lo spagnolo Dani Muñoz è stato individuato come ideale sostituto di Moreira in Italtrans per la stagione 2026. L'accordo è in fase di definizione
È Dani Muñoz il prescelto di Italtrans per sostituire Diogo Moreira, destinato alla MotoGP nel 2026. Lo spagnolo corre in questa stagione nel JuniorGP Moto2 con Forward, e nel Motomondiale, dopo aver chiuso la stagione 2024 con il team Preicanos - che ora non esiste più. Ha partecipato in alcune gare 2025 da sostituto, in particolare con il team Ajo, con cui ha affrontato anche le ultime due gare in Austria e Ungheria al posto di Öncü infortunato.
Italtrans-Muñoz: accordo in fase di definizione
Muñoz è stato ritenuto il miglior pilota tra quelli di cui Italtrans ha valutato il potenziale: non è propriamente un rookie ed è già stato abbastanza veloce da mostrare importanti margini di miglioramento. Adesso però bisogna definire l'accordo. Muñoz deve liberarsi da Forward e poi sistemare ogni dettaglio con Italtrans per completare la trattativa, che è comunque in stato molto avanzato. Se non ci saranno sorprese, Dani Muñoz formerà la coppia Italtrans 2026 insieme ad Adrián Huertas.