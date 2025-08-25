Moto2, González e Muñoz restano con IntactGp

Doppio podio, doppia conferma in squadra. Manu González e David Muñoz resteranno con IntactGp, rispettivamente in Moto2 e Moto3. Dopo il naufragio delle speranze di ottenere un posto in MotoGP, González ha valutato che rimanere un altro anno nel team con cui sta guidando il Mondiale Moto2 fosse la soluzione migliore. Con 5 podi consecutivi e 6 nelle ultime 7 gare, Muñoz sperava di ottenere il pass per la Moto2 nel 2026. Ma dopo una trattativa non andata a buon fine con Marc Vds e qualche colloquio superficiale con Italtrans, per Muñoz la vera occasione si è aperta in relazione ai movimenti di González. Se Manu avesse trovato un contratto MotoGp, David sarebbe salito in Moto2 con IntactGp.