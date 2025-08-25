Moto2, González e Muñoz restano con IntactGp

Moto2, González e Muñoz restano con IntactGpmoto2 X: @IntactGP
I due piloti spagnoli confermano la permanenza nel team IntactGp. Muñoz aspettava di conoscere il futuro di González per sapere se avesse chance di passare immediatamente in Moto2
Doppio podio, doppia conferma in squadra. Manu González e David Muñoz resteranno con IntactGp, rispettivamente in Moto2 e Moto3. Dopo il naufragio delle speranze di ottenere un posto in MotoGP, González ha valutato che rimanere un altro anno nel team con cui sta guidando il Mondiale Moto2 fosse la soluzione migliore. Con 5 podi consecutivi e 6 nelle ultime 7 gare, Muñoz sperava di ottenere il pass per la Moto2 nel 2026. Ma dopo una trattativa non andata a buon fine con Marc Vds e qualche colloquio superficiale con Italtrans, per Muñoz la vera occasione si è aperta in relazione ai movimenti di González. Se Manu avesse trovato un contratto MotoGp, David sarebbe salito in Moto2 con IntactGp.
Muñoz e González rimarranno in IntactGp nel 2026
Le speranze e gli obiettivi principali dei due piloti non si sono concretizzati, e così anche Muñoz ha stabilito che per costruire il suo futuro dovrà affidarsi per un anno in più al suo presente. E poi proseguirà in Moto2 sempre con IntactGp, perché il nuovo contratto è un triennale, un anno di Moto3 più due in Moto2. Muñoz e González rimarranno in IntactGp nel 2026, nelle stesse categorie in cui corrono nel 2025.