Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Moto2, González e Muñoz restano con IntactGp

moto2
Rosario Triolo

Rosario Triolo

X: @IntactGP

I due piloti spagnoli confermano la permanenza nel team IntactGp. Muñoz aspettava di conoscere il futuro di González per sapere se avesse chance di passare immediatamente in Moto2

GP UNGHERIA: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

Doppio podio, doppia conferma in squadra. Manu González e David Muñoz resteranno con IntactGp, rispettivamente in Moto2 e Moto3. Dopo il naufragio delle speranze di ottenere un posto in MotoGP, González ha valutato che rimanere un altro anno nel team con cui sta guidando il Mondiale Moto2 fosse la soluzione migliore. Con 5 podi consecutivi e 6 nelle ultime 7 gare, Muñoz sperava di ottenere il pass per la Moto2 nel 2026. Ma dopo una trattativa non andata a buon fine con Marc Vds e qualche colloquio superficiale con Italtrans, per Muñoz la vera occasione si è aperta in relazione ai movimenti di González. Se Manu avesse trovato un contratto MotoGp, David sarebbe salito in Moto2 con IntactGp.

Muñoz e González rimarranno in IntactGp nel 2026

Le speranze e gli obiettivi principali dei due piloti non si sono concretizzati, e così anche Muñoz ha stabilito che per costruire il suo futuro dovrà affidarsi per un anno in più al suo presente. E poi proseguirà in Moto2 sempre con IntactGp, perché il nuovo contratto è un triennale, un anno di Moto3 più due in Moto2. Muñoz e González rimarranno in IntactGp nel 2026, nelle stesse categorie in cui corrono nel 2025.

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS