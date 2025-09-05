Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGP, Guenther Steiner rileva il team Tech3: è ufficiale

ufficiale
credits: MotoGP

Gunther Steiner, come anticipato da Sky Sport lo scorso maggio, approda in MotoGP a partire dal 2026 al comando di un consorzio che acquisirà il team Tech3. L'ex team principal di F1 sarà il nuovo CEO. Guarda la MotoGP nel weekend di Barcellona dal 5 al 7 settembre LIVE su Sky e in streaming su NOW

PRE-QUALIFICHE LIVE, CLICCA QUI

Come già anticipato da Sky Sport lo scorso 30 maggio, Gunther Steiner sbarca in MotoGP rilevando Tech3, team satellite di Ktm. Al suo fianco ci sarà Richard Coleman, pronto a subentrare come team principal dalla prossima stagione. Hervé Poncharal resterà al timone fino al termine del campionato in corso, per poi assumere l’incarico di consulente dedicato ai giovani talenti. Non ci saranno grandi cambaimenti all'interno del team che menterrà la squadra tecnica e il nome. L'operazione di acquisizione sarà finanziata da un gruppo di investitori guidato da Ikon Capital.

Gunther Steiner nel paddock MotoGP a Barcellona

Steiner dalla F1 alla MotoGP: "Opportunità fantastica"

Steiner, che ricoprirà il ruolo di CEO, porta con sé l’esperienza maturata come storico team principal della Haas, team di F1. Un palmares importante, iniziato come ingegnere nel rally e proseguito con ruoli chiave in Jaguar Racing e Red Bull Racing. "Questa è un’opportunità fantastica – ha dichiarato Steiner – Tech3 è un grande team, con enorme potenziale e una tradizione impressionante. L’impatto di Hervé sulla MotoGP non va sottovalutato: siamo onorati di raccoglierne l’eredità e pronti a massimizzare il potenziale del team e dello sport, contribuendo a portarlo a un pubblico sempre più ampio".

Coleman sul nuovo progetto

Richard Coleman ha commentato così il nuovo progetto che lo vedrà Team principal di Tech3 dalla prossima stagione. "Lo affrontiamo con umiltà, riconoscendo l'incredibile talento e le competenze che già esistono nel paddock della MotoGP. Abbiamo anche ambizione. Siamo qui per competere, non solo per partecipare. A tutti i livelli e con vera passione per questo sport. Vogliamo entrare in contatto con ancora più appassionati e mostrare il meglio della MotoGP".

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS