Gunther Steiner, come anticipato da Sky Sport lo scorso maggio, approda in MotoGP a partire dal 2026 al comando di un consorzio che acquisirà il team Tech3. L'ex team principal di F1 sarà il nuovo CEO.

Come già anticipato da Sky Sport lo scorso 30 maggio, Gunther Steiner sbarca in MotoGP rilevando Tech3, team satellite di Ktm. Al suo fianco ci sarà Richard Coleman, pronto a subentrare come team principal dalla prossima stagione. Hervé Poncharal resterà al timone fino al termine del campionato in corso, per poi assumere l’incarico di consulente dedicato ai giovani talenti. Non ci saranno grandi cambaimenti all'interno del team che menterrà la squadra tecnica e il nome. L'operazione di acquisizione sarà finanziata da un gruppo di investitori guidato da Ikon Capital.

Steiner dalla F1 alla MotoGP: "Opportunità fantastica" Steiner, che ricoprirà il ruolo di CEO, porta con sé l’esperienza maturata come storico team principal della Haas, team di F1. Un palmares importante, iniziato come ingegnere nel rally e proseguito con ruoli chiave in Jaguar Racing e Red Bull Racing. "Questa è un’opportunità fantastica – ha dichiarato Steiner – Tech3 è un grande team, con enorme potenziale e una tradizione impressionante. L’impatto di Hervé sulla MotoGP non va sottovalutato: siamo onorati di raccoglierne l’eredità e pronti a massimizzare il potenziale del team e dello sport, contribuendo a portarlo a un pubblico sempre più ampio".