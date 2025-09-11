Esplora tutte le offerte Sky
Moto3, Bertelle tornerà a correre in Giappone dopo l'infortunio

MOTO3

Il pilota del team LevelUp MTA si era fatto male dopo il primo podio in carriera, ad Austin, in un inizio stagione sfavillante con due pole in tre gare. Ora, dopo un duro lavoro per rimettersi in forma, è pronto.  Il Montomondiale intanto corre a Misano: weekend live su Sky e in streaming su NOW

GP SAN MARINO: GUIDA TV

È stata una lunga attesa, dopo fratture complicate a un braccio e una gamba e un recupero molto complicato, ma Matteo Bertelle è finalmente pronto a tornare a correre in Moto3. Il pilota del team LevelUp MTA si era fatto male proprio dopo il primo podio in carriera, ottenuto a Austin, in un inizio stagione sfavillante con due pole position in tre gare. Adesso Bertelle, dopo un duro lavoro per rimettersi in forma, è pronto. Misano sarà l'ultima gara da spettatore. A Motegi tornerà protagonista sulla Ktm LevelUp MTA per tornare ad accompagnare Kelso fino a fine campionato, provando a riprendere il filo interrotto dal catastrofico infortunio.

