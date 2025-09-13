Il pilota dell'Aprilia ha festeggiato la vittoria nella Sprint di casa, a Misano, con l'omaggio a un pezzo iconico di Aldo, Giovanni e Giacomo nel film 'Tre uomini e una gamba'. Ha corso la gara del sabato con un casco color 'legno' e la scritta: "Il mio team con 30mila lire lo fa meglio", poi il giro d'onore con l'opera di Garpez, diventata per l'occasione 'GarBez'. Un momento esilarante, apprezzato dal trio, che ha commentato sui social il post sui profili di Sky Sport

Il giro d'onore di Marco Bezzecchi in trionfo nella sua Misano con la gamba del Garpez entra di diritto nella storia delle esultanze più iconiche del Motomondiale, degna del 'maestro' Valentino Rossi. È stato un sabato da incorniciare per il pilota romagnolo dell'Aprilia, scattato dalla pole nel GP di San Marino e della Riviera di Rimini e bravo ad approfittare dello scivolone di Marc Marquez per riprendere il comando della gara e non mollarlo più fino alla bandiera a scacchi. Era già uno 'spettacolo' vederlo correre con il casco color legno ispirato alla scultura dello pseudo artista di 'Tre uomini e una gamba', l'immortale capolavoro del 1997 diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier. E quella scritta: "Il mio team con 30mila lire lo fa meglio". Ma il vero show è iniziato dopo il traguardo, quando il campione riminese ha sollevato la gamba a mo' di coppa e l'ha portata a spasso per tutto il circuito intitolato a Marco Simoncelli: una scena che, ne siamo certi, avrebbe divertito da matti anche il SIC.