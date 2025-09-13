MotoGP a Misano, da Bagnaia a Bezzecchi: i caschi speciali dei piloti per il GP San Marino
Per il fine settimana di Misano sono tanti i piloti italiani che hanno scelto di indossare dei caschi speciali. Dal 'GarBez' del poleman Bezzecchi al dinosauro scelto da Di Giannantonio fino a Bagnaia. Qui tutti i caschi speciali per il GP di San Marino
- Il pilota VR46 sa già che sarà "una Misano da sogno"!
- Casco speciale del poleman di Misano che cita il film 'Tre uomini e una gamba' di Aldo Giovanni e Giacomo. "Questo è un GarBez (il mio team con 30.000 lire lo fa meglio...)".
- Il pilota VR46 ha invece scelto un casco che riprende la sua prima minimoto all'età di 6 anni: "Avere il design della mia prima minimoto sul casco è qualcosa che mi tocca davvero il cuore. È il mio modo di portare quel bambino di 6 anni sulla moto dei suoi sogni, la MotoGP", ha scritto sui social.