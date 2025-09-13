Esplora tutte le offerte Sky
MotoGP a Misano, da Bagnaia a Bezzecchi: i caschi speciali dei piloti per il GP San Marino

Per il fine settimana di Misano sono tanti i piloti italiani che hanno scelto di indossare dei caschi speciali. Dal 'GarBez' del poleman Bezzecchi al dinosauro scelto da Di Giannantonio fino a Bagnaia. Qui tutti i caschi speciali per il GP di San Marino

    Moto3, Guido Pini correrà con Leopard Racing

    mercato piloti

    Guido Pini cambia strada per rilanciarsi in Moto3: nel 2026 correrà con Leopard Racing su Honda,...

    Moto3, LevelUp MTA punta di nuovo su Bertelle

    mercato piloti

    Dopo il grave infortunio che lo ha tenuto fuori dal Texas in avanti, la squadra LevelUp MTA,...

    Mir, contusione cervicale: salta pole e Sprint

    gp san marino

    Non arrivano buone notizie per Joan Mir, costretto a rinunciare almeno alle qualifiche e alla...