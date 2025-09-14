Esplora tutte le offerte Sky
MotoGP, livrea speciale per il Team Gresini a Misano: l'omaggio a Fausto

MotoGp fotogallery
9 foto
FOTO da Instagram: @gresiniracing

Anche quest'anno, livrea speciale per il team Gresini nel GP di casa - svelata in occasione delle gare della MotoE. Alex Marquez e Fermin Aldeguer correranno la gara a Misano con una riproduzione dei colori della Garelli anni '80 in onore di Fausto, fondatore della scuderia. In conferenza stampa, queste le parole di Alex: "Correre qui per Fausto è speciale. La sua presenza si sente ancora".  Appuntamento alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW con la gara

MUSETTI: "PECCO È UN AMICO, CI SUPPORTIAMO"

