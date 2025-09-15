Esplora tutte le offerte Sky
MotoGP, Miller multato a Misano: 'colpa' di un tifoso e di una birra!

la storia

Epilogo insolito a Misano per il pilota Pramac, che ha chiuso il weekend con una multa per aver percorso un tratto del circuito contromano. Tutta colpa di uno 'scambio' con un tifoso e di una birra poi sfumata...

MOTOGP, TEST MISANO LIVE

Un 12° posto, una multa da 2.000 euro e una birra sfumata: il weekend di Jack Miller a Misano si è concluso in modo piuttosto particolare. Il pilota del Pramac Racing è stato infatti multato dallo Steward Panel per "aver causato un pericolo per sé stesso e per gli altri piloti nel giro di rallentamento della gara, per aver circolato in senso contrario sul circuito". Il motivo? Miller ha fatto inversione per consegnare i suoi guanti a un fan, in cambio di una birra che gli era stata promessa durante tutto il weekend tramite uno striscione. Una birra che, come sottolinea lo stesso australiano su Instagram, non è mai arrivata e gli è pure costata carissima...

La spiegazione di Miller su Instagram

"La cosa migliore è stata regalare i guanti a un tifoso che mi aveva promesso una birra dopo la gara. Sono stato multato 2.000 euro e non ho avuto la birra, ma ne è valsa la pena. I tifosi rendono questo sport ciò che è". 

