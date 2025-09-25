Le parole del pilota Ducati a Sky Sport alla vigilia del Gran Premio del Giappone: nel 2024 Pecco aveva dominato, quest'anno l'obiettivo sarà ritrovare il feeling perduto. E per farlo riparte da quanto provato ai test di Misano: "E' stato un lavoro anticonvenzionale, non era scontato che potessimo replicarlo anche a Motegi, ma Ducati ha fatto in modo che fosse così e dunque proveremo a seguire quella strada"

"Penso ci sia poco da aggiungere a quello che ha fatto in questa stagione. Sicuramente è l’unico pilota che ha saputo fare la differenza. Soprattutto con la GP25: è stato l’unico a poterla guidare al 100%. E’ stato quasi un campionato senza rivali, non ha mai avuto pensieri da parte di nessuno ed è stato imbattibile".

"Spiace aver buttato via una stagione. Sui consigli di Stoner..."

Poi al media scrum con gli altri giornalisti in Giappone ha aggiunto queste considerazioni: "Mi auguro di poter tornare a guidare con le stesse sensazioni che ho sentito nei test di Misano e di non essere portato in giro dalla moto o essere costretto a correre sulla difensiva. Anche perché, se dovessi avere gli stessi problemi riscontrati durante tutto l'anno, questa pista sarebbe un incubo come a Barcellona. Capirò come sarà il mio weekend già dal primo turno di Libere". Poi ancora: "Sapendo il mio potenziale, l'unico mio problema è la consapevolezza di aver buttato via una stagione. Però ci posso fare poco". E su Stoner ammette: "Casey ha fornito agli ingegneri un altro punto di vista, è stato di aiuto perché ha detto cose diverse. Poi abbiamo passato del tempo insieme anche dopo, girando sui kart e al Ranch, abbiamo parlato molto. Ha visto chiaramente come si comporta la mia Ducati, è molto sensibile e ascoltarlo è utile. Ora è il momento migliore per avere qualcuno come lui al fianco".