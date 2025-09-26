La MotoGP è in Giappone e, per non perdersi nulla, sarà necessario puntare la sveglia nel weekend di Motegi, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Venerdì Libere dalle 3.45 e Pre-qualifiche alle 8. Sabato lo show parte alle 3.50 con le qualifiche, mentre alle 8 è in programma la Sprint. Domenica il gran finale che potrebbe coronare Marc Marquez campione del mondo al termine della gara (semaforo verde alle 7). Prima da non perdere Moto3 (ore 4) e Moto2 (ore 5.15) MARQUEZ CAMPIONE A MOTEGI SE... COMBINAZIONI

La MotoGP è in pista a Motegi fino a domenica 28 settembre per il Gran Premio del Giappone, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Marc Marquez ha a disposizione il primo match point mondiale: se farà almeno 3 punti in più del fratello Alex al termine del weekend sarà campione del mondo per la nona volta in carriera, la 7^ in MotoGP, eguagliando Valentino Rossi.

Sprint sabato alle 8, gara domenica alle 7 Si parte nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre con la prima sessione di prove libere dalle 3.45. Nella mattinata di venerdì scatteranno poi le Pre-qualifiche alle 8. Nella notte tra venerdì e sabato, al termine delle FP2, è tempo di qualifiche, con la top class che parte alle 3.50 mentre sabato mattina alle 8 c'è la Sprint Race. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 4, la Moto2 alle 5.15 e la MotoGP alle 7.

