MotoGP, gli orari del GP Giappone 2025: dove vedere pole, gara e Sprint Race

MotoGp

La MotoGP è in Giappone e, per non perdersi nulla, sarà necessario puntare la sveglia nel weekend di Motegi, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Venerdì Libere dalle 3.45 e Pre-qualifiche alle 8. Sabato lo show parte alle 3.50 con le qualifiche, mentre alle 8 è in programma la Sprint. Domenica il gran finale che potrebbe coronare Marc Marquez campione del mondo al termine della gara (semaforo verde alle 7). Prima da non perdere Moto3 (ore 4) e Moto2 (ore 5.15)

MARQUEZ CAMPIONE A MOTEGI SE... COMBINAZIONI

La MotoGP è in pista a Motegi fino a domenica 28 settembre per il Gran Premio del Giappone, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Marc Marquez ha a disposizione il primo match point mondiale: se farà almeno 3 punti in più del fratello Alex al termine del weekend sarà campione del mondo per la nona volta in carriera, la 7^ in MotoGP, eguagliando Valentino Rossi. 

Sprint sabato alle 8, gara domenica alle 7

Si parte nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre con la prima sessione di prove libere dalle 3.45. Nella mattinata di venerdì scatteranno poi le Pre-qualifiche alle 8. Nella notte tra venerdì e sabato, al termine delle FP2, è tempo di qualifiche, con la top class che parte alle 3.50 mentre sabato mattina alle 8 c'è la Sprint Race.  Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 4, la Moto2 alle 5.15 e la MotoGP alle 7.

Le repliche della gara su Sky Sport e NOW

Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 11.30. Le altre fasce orarie sono alle 16, alle 18 e alle 22. Inoltre il GP del Giappone sarà visibile in qualunque momento per gli abbonati grazie all'opzione On demand.

GP Giappone: il programma del weekend su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW:

Notte giovedì 25 – mattina venerdì 26 settembre

  • Ore 1.55: Moto3 - prove libere 1
  • Ore 2.45: Moto2 - prove libere 1
  • Ore 3.40: MotoGP - prove libere 1
  • Ore 4.40: Paddock Live
  • Ore 6.10: Moto3 - Pre-qualifiche
  • Ore 7: Moto2 - Pre-qualifiche
  • Ore 7.55: MotoGP – Pre-qualifiche
  • Ore 9.15: Paddock Live Show
  • Ore 9.45: Talent Time
  • Ore 10: Dovi – La Serie episodio 5 “Pilota Ingegnere”
  • Ore 10.15: Dovi – La Serie episodio 6 “Dream Team”
  • Ore 14.30: Dovi – La Serie episodio 7 “Rivalità”

Notte venerdì 26 – mattina sabato 27 settembre

  • Ore 1.35: Moto3- prove libere 2
  • Ore 2.20: Moto2 - prove libere 2
  • Ore 3.05: MotoGP - prove libere 2
  • Ore 3.45: MotoGP - qualifiche
  • Ore 4.40: Paddock Live
  • Ore 5.30: Paddock Live
  • Ore 5.45: Moto3 - qualifiche
  • Ore 6.40: Moto2 - qualifiche
  • Ore 7.30: Paddock Live Sprint
  • Ore 7.55: MotoGP - Sprint Race
  • Ore 8.45: Paddock Live Show
  • Ore 9.30: Talent Time

Notte sabato 27 – mattina domenica 28 settembre

  • Ore 2.35: MotoGP - warm up
  • Ore 3: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 3.30: Paddock Live
  • Ore 4: Moto3 - gara
  • Ore 5: Paddock Live
  • Ore 5.15: Moto2 - gara
  • Ore 6.15 – Paddock Live Gara
  • Ore 6.30: Grid
  • Ore 7: MotoGP - gara
  • Ore 8: Zona Rossa
  • Ore 9: Race Anatomy MotoGP

