La MotoGP è in Giappone e, per non perdersi nulla, sarà necessario puntare la sveglia nel weekend di Motegi, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Venerdì Libere dalle 3.45 e Pre-qualifiche alle 8. Sabato lo show parte alle 3.50 con le qualifiche, mentre alle 8 è in programma la Sprint. Domenica il gran finale che potrebbe coronare Marc Marquez campione del mondo al termine della gara (semaforo verde alle 7). Prima da non perdere Moto3 (ore 4) e Moto2 (ore 5.15)
La MotoGP è in pista a Motegi fino a domenica 28 settembre per il Gran Premio del Giappone, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Marc Marquez ha a disposizione il primo match point mondiale: se farà almeno 3 punti in più del fratello Alex al termine del weekend sarà campione del mondo per la nona volta in carriera, la 7^ in MotoGP, eguagliando Valentino Rossi.
Sprint sabato alle 8, gara domenica alle 7
Si parte nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre con la prima sessione di prove libere dalle 3.45. Nella mattinata di venerdì scatteranno poi le Pre-qualifiche alle 8. Nella notte tra venerdì e sabato, al termine delle FP2, è tempo di qualifiche, con la top class che parte alle 3.50 mentre sabato mattina alle 8 c'è la Sprint Race. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 4, la Moto2 alle 5.15 e la MotoGP alle 7.
Le repliche della gara su Sky Sport e NOW
Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 11.30. Le altre fasce orarie sono alle 16, alle 18 e alle 22. Inoltre il GP del Giappone sarà visibile in qualunque momento per gli abbonati grazie all'opzione On demand.
GP Giappone: il programma del weekend su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW:
Notte giovedì 25 – mattina venerdì 26 settembre
- Ore 1.55: Moto3 - prove libere 1
- Ore 2.45: Moto2 - prove libere 1
- Ore 3.40: MotoGP - prove libere 1
- Ore 4.40: Paddock Live
- Ore 6.10: Moto3 - Pre-qualifiche
- Ore 7: Moto2 - Pre-qualifiche
- Ore 7.55: MotoGP – Pre-qualifiche
- Ore 9.15: Paddock Live Show
- Ore 9.45: Talent Time
- Ore 10: Dovi – La Serie episodio 5 “Pilota Ingegnere”
- Ore 10.15: Dovi – La Serie episodio 6 “Dream Team”
- Ore 14.30: Dovi – La Serie episodio 7 “Rivalità”
Notte venerdì 26 – mattina sabato 27 settembre
- Ore 1.35: Moto3- prove libere 2
- Ore 2.20: Moto2 - prove libere 2
- Ore 3.05: MotoGP - prove libere 2
- Ore 3.45: MotoGP - qualifiche
- Ore 4.40: Paddock Live
- Ore 5.30: Paddock Live
- Ore 5.45: Moto3 - qualifiche
- Ore 6.40: Moto2 - qualifiche
- Ore 7.30: Paddock Live Sprint
- Ore 7.55: MotoGP - Sprint Race
- Ore 8.45: Paddock Live Show
- Ore 9.30: Talent Time
Notte sabato 27 – mattina domenica 28 settembre
- Ore 2.35: MotoGP - warm up
- Ore 3: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 3.30: Paddock Live
- Ore 4: Moto3 - gara
- Ore 5: Paddock Live
- Ore 5.15: Moto2 - gara
- Ore 6.15 – Paddock Live Gara
- Ore 6.30: Grid
- Ore 7: MotoGP - gara
- Ore 8: Zona Rossa
- Ore 9: Race Anatomy MotoGP