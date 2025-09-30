La MotoGP fa tappa a Mandalika per il GP d’Indonesia e il team VR46 celebra l’occasione con una livrea speciale dedicata al main sponsor Pertamina. Un omaggio al "GP di casa", visto che Pertamina Enduro ha sede proprio in Indonesia. Sui social ufficiali della squadra sono già state svelate le prime immagini della moto. Il weekend dal 3 al 5 ottobre è LIVE su Sky e in streaming su NOW

