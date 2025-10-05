Esplora tutte le offerte Sky
Bagnaia, caduta e ritiro nel GP di Indonesia a Mandalika. FOTO-VIDEO

Ritiro per Pecco Bagnaia nella gara di Mandalika. Il torinese chiude un weekend complicatissimo con una caduta nel GP di Indonesia: nel corso dell'8° giro, mentre si trovava in ultima posizione, ha perso aderenza ed è finito a terra. Reazione quasi incredula del pilota Ducati, che ha deciso di non rilasciare alcuna intervista al termine della gara: "E' devastato, come persona e come pilota", ha spiegato il team manager Tardozzi. Di seguito la FOTOSEQUENZA della sua scivolata

LA CADUTA DI BAGNAIA IN INDONESIA. VIDEO

Bagnaia cade all'8° giro: altro 'zero' a Mandalika

Ritiro per Pecco Bagnaia nella gara di Mandalika. Il torinese chiude un weekend complicatissimo...

Bagnaia out, Alex consolida 2° posto: classifica

Alex Marquez chiude al 3° posto il GP Indonesia e allunga su Pecco Bagnaia. Lo spagnolo ora è a...

Bezzecchi stende Marquez: clavicola ko per Marc

Incidente nel primo giro del GP Indonesia tra Bezzecchi e Marc Marquez, con il pilota Aprilia che...

Gran finale a Mandalika: gara alle 9 LIVE su Sky

Dopo il Bezzecchi show nel sabato di Mandalika, con pole record e vittoria della Sprint in...

Ducati regina anche tra i team: la classifica

Dopo il titolo Costruttori e il trionfo tra i piloti di Marc Marquez, Ducati chiude i conti anche...

    MotoGP 2026: la presentazione sarà a Kuala Lumpur

    Annunciati luogo e date del lancio della stagione 2026: la presentazione sarà in Malesia, nella...

    Moreira vince a Mandalika e accorcia su Gonzalez

    Dominio di Moreira a Mandalika: il brasiliano, partito dalla pole, vince in Indonesia e accorcia...

    Rueda campione in Moto3, Pini e Lunetta sul podio

    José Antonio Rueda vince a Mandalika e conquista il titolo di campione del Mondo Moto3 in...