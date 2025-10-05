Ritiro per Pecco Bagnaia nella gara di Mandalika. Il torinese chiude un weekend complicatissimo con una caduta nel GP di Indonesia: nel corso dell'8° giro, mentre si trovava in ultima posizione, ha perso aderenza ed è finito a terra. Reazione quasi incredula del pilota Ducati, che ha deciso di non rilasciare alcuna intervista al termine della gara: "E' devastato, come persona e come pilota", ha spiegato il team manager Tardozzi. Di seguito la FOTOSEQUENZA della sua scivolata

LA CADUTA DI BAGNAIA IN INDONESIA. VIDEO