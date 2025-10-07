Moto3, IntactGp sostituirà Muñoz con Brian Uriarte. Le newsmoto3 Foto: Instagram @brianuriarte51
Brian Uriarte, campione della Red Bull Rookies Cup 2025, debutterà nel motomondiale rimpiazzando David Munoz, infortunato in un incidente in Indonesia. Nel box IntactGp ritroverà Guido Pini
Dopo il bruttissimo incidente in cui si è fratturato il femore sinistro, David Muñoz è stato operato in Indonesia ma, nonostante l'intervento sia andato bene, la stagione dello spagnolo di IntactGp è compromessa. Ecco perché la squadra tedesca ha deciso di sostituirlo dando la possibilità di debuttare nel motomondiale a Brian Uriarte. Uriarte è il vincitore della Rookies Cup 2025 ed è in testa con ampio vantaggio al Mondiale Junior Moto3. L'anno prossimo correrà con Ajo, con cui ha già annunciato l'accordo.
Lo spagnolo ritrova Guido Pini come compagno di box
Ma, per via del duro infortunio di Muñoz, Uriarte sbarcherà immediatamente in Moto3, già dall'Australia, dove farà coppia con Guido Pini, con cui ha già condiviso il box nel JuniorGp nel team SeventyTwo Motorsports di Emilio Alzamora, che è anche manager di entrambi i piloti. Un volto nuovo dunque nella Moto3 2025 per il finale di stagione: Brian Uriarte è già pronto.