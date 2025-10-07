Dopo il bruttissimo incidente in cui si è fratturato il femore sinistro, David Muñoz è stato operato in Indonesia ma, nonostante l'intervento sia andato bene, la stagione dello spagnolo di IntactGp è compromessa. Ecco perché la squadra tedesca ha deciso di sostituirlo dando la possibilità di debuttare nel motomondiale a Brian Uriarte. Uriarte è il vincitore della Rookies Cup 2025 ed è in testa con ampio vantaggio al Mondiale Junior Moto3. L'anno prossimo correrà con Ajo, con cui ha già annunciato l'accordo.