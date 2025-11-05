Motomondiale, Harley-Davidson: Cecchini Racing entra nel campionato

Motomondiale, Harley-Davidson: Cecchini Racing entra nel campionatomotori
La nuova categoria del Motomondiale accoglierà la struttura di Fabrizio Cecchini, già impegnata nel Civ. Confermata anche la presenza di Forward
Dopo l'ingresso di un team già presente nel Motomondiale come Forward, debutterà insieme alle Harley-Davidson anche un'altra squadra, Cecchini Racing di Fabrizio Cecchini. Storico tecnico del Motomondiale, con un passato legato principalmente al team Gresini, da qualche anno Fabrizio Cecchini si era preso un pausa dal top del motociclismo, lasciando Aprilia e dando vita al progetto che segue personalmente insieme ai figli Francesco, pluricampione del mondo di flat track, e Lorenzo. Cecchini Racing, presente nel campionato italiano.
La nuova sfida per Fabrizio Cecchini
L'occasione di partecipare a una categoria del Motomondiale che richiede, almeno per il momento, un impegno logistico limitato rispetto alla MotoGp, ha risvegliato nella famiglia Cecchini il piacere delle corse d'élite, e così per la prima volta Fabrizio entrerà nel paddock da proprietario di una squadra. Il campionato baggers delle Harley-Davidson sarà una interessante scommessa che rimpiazzerà la MotoE, ma che aspira a diventare un riferimento. Nella stagione di debutto potrà contare, oltre che sull'esperienza di Forward, anche sul rookie più spurio possibile, quello con una quarantina d'anni di vita da paddock nei ricordi, Fabrizio Cecchini.